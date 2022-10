El comedor social más grande de Andalucía echará el cierre si no recibe más ayudas: "La Junta no puede abandonarnos"

“Al principio quise montar un comedor para la indigencia, pero enseguida me di cuenta de que había muchas familias del barrio que no tenían ni para comer. Así que creamos dos dispensadores de comida - uno de ellos con alimentos halal - y un comedor para que la gente pudiera llevarse algo caliente a la boca”, explica Emilio a El HuffPost.

91.000 euros de subvención

Al principio, Emilio y sus voluntarios no contaron con ninguna ayuda pública. No fue hasta el tercer año cuando la Junta comenzó a apoyar de manera económica a este proyecto. Sin embargo, el dinero público recibido no es suficiente para sustentar el proyecto. “Con lo que nos dan, no podemos pagar ni el pan ni la carne”, asegura Emilio. El hombre, de 62 años, asegura que él se ha endeudado estos años para mantener vivo el comedor social. “Debo 125.000 euros y tengo la casa hipotecada”, explica.