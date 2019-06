El comentado artículo de Jordi Évole a favor de que Ada Colau siga como alcaldesa

Évole defiende en su artículo que si Colau no deja la política, “lo que no se entendería es que no luchase por continuar siendo alcaldesa”. “El resultado se lo permite, y muchos de los que ahora la critican, profesionales de la política, no desaprovecharían la ocasión”, explica.

El periodista considera que los Comunes son “la única formación híbrida que ha quedado viva en Cataluña” y que debería ser protegida, bromea, por la Unesco “por estar en peligro de extinción”. “Se necesitarán las posiciones híbridas para solucionar este conflicto”, reflexiona.

“Es bueno que la alcaldesa de Barcelona pueda seguir haciendo políticas de izquierdas”, cree Évole, quien cree que también “es bueno que siga pidiendo la libertad de Jordi Cuixart y de todos sus compañeros y compañeras”.

“Es momento del “programa, programa, programa”. Y si te crees tu proyecto y llevas cuatro años levantándalo, tienes que intentar seguir liderándolo cuatro años más. La alternativa es la invisibilidad. Si siendo alcaldesa TV3 ya casi ni la sacaba, imagínense siendo teniente de alcalde.”, agrega Évole.

El periodista teme que “Colau sea la nueva ‘puta traidora’”. “En su momento ya lo fue Anna Gabriel por no investir a Mas como president”, explica.

Évole también se refiere a la oferta de Manuel Valls, que ofreció su apoyo a Colau “sin condiciones” para frenar al independentismo. “Se abre una vía de agua en un partido tan duro como Ciudadanos, no me parece del todo mal”, expresa el periodista, quien afirma que “hay sectores postconvergentes que tampoco lo ven tan mal”.

El texto de Évole ha generado numerosos comentarios a su tuit, entre quienes están de acuerdo con el periodista y quienes no.