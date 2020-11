El comentario de Cristina Pardo que enmudece a Susana Díaz: su reacción lo dice TODO

Cristina Pardo entrevistó este domingo en Liarla Pardo a la secretaria general del PSOE andaluz, Susana Díaz, en una entrevista que terminó de aquella manera.

La periodista dejó varios comentarios irónicos después de Díaz apoyase sin fisuras a Pedro Sánchez después de competir contra él en las primaras del partido en 2017.

La expresidenta de Andalucía alabó el mérito de Pedro Sánchez de haber llegado a un acuerdo con numerosas fuerzas políticas, entre las que se encuentra Bildu, para sacar adelante los Presupuestos.

“La veo tan ‘sanchista’ que no sé si me la han cambiado. Salga del cuerpo de Susana Díaz”, le dijo la presentadora a Díaz. “Me pongo en la piel de Pedro Sánchez, me pongo en su pellejo porque está sufriendo una pandemia con un Gobierno de coalición y con una derecha asalvajada”, replicó la política.

Ya en el momento de la despedida, Pardo volvió a lanzar un comentario irónico sobre la posibilidad de que Díaz repita como candidata a la presidencia de Andalucía con el PSOE: “Si le ha escuchado Pedro Sánchez estará usted mucho más cerca de repetir. Estará contento con su discurso, más que nunca”.

“Eso no lo decidiremos ni Pedro ni yo”, dijo Díaz. “Pedro algo tendrá que decir y usted lo sabe, Susana, que lleva muchos años en el partido socialista, como Pedro no quiera... que le vuelven a colocar en la Santa Sede”, replicó entre carcajadas la periodista.

“Nuestras primarias son nuestra fortaleza y ellos son los que decidirán”, sentenció Díaz. “Ya sabe usted que a Pedro Sánchez no se le dan mal las primarias”, respondió Pardo, cuya respuesta no ha gustado nada a la presidenta andaluza, que se ha dedicado a dar las gracias y a despedir la conexión sin hacer ningún comentario más.