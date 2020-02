El comentario de Irene Montero entre risas que a Ana Rosa no le ha hecho ninguna gracia: "Yo no soy de Pablo Casado"

La periodista Ana Rosa Quintana ha entrevistado este viernes en su programa de Telecinco a Irene Montero, ministra de Igualdad, con la que ha debatido sobre la idoneidad del nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado.

“El tema es: alguien que ha sido ministro de Justicia de un Gobierno que ha hecho mítines dando duro, como no puede ser de otra manera, a la oposición, ¿puede ahora ser fiscal general del Estado? Esa es la polémica y por eso le preguntaba”, ha razonado Ana Rosa Quintana.

Montero ha subrayado que esa es la polémica que trata de instalar la derecha. “Yo lo que digo es que a nadie se le ocurriría criticar o cuestionar al señor Lesmes, que también ha sido alto cargo de un partido, pues igual nosotras tenemos que juzgar a Dolores Delgado por cómo desempeñe o cumpla con su responsabilidad. Eso es lo justo y razonable”, ha afirmado la ministra.

“Yo creo que también hay mucha gente que cuestiona a Lesmes, francamente. No es incompatible una cosa con la otra”, ha opinado Ana Rosa Quintana, ante lo que Montero le ha lanzado un dardo entre risas: “Ojalá se lo preguntes a Pablo Casado y te responda en ese sentido”.

El comentario no ha hecho gracia a la presentadora, que ha zanjado el tema: “Ya. Se lo preguntaré. Yo no soy de Pablo Casado. Yo creo que no tenemos que situarnos siempre en un lado o en otro. La gente tiene opiniones respecto a las cosas de una forma libre. A no ser que milites en un partido, que entonces tienes que hacer lo que diga el partido. O estés en un Gobierno y tengas que decir que todo lo que hace el Gobierno está bien”, ha contraatacado Ana Rosa Quintana.

“En un partido también se opina libremente”, ha querido justificar Irene Montero.