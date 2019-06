El comentario de Jaime Peñafiel sobre el rey Juan Carlos que ha dejado con esta cara a Emma García

Ni horario protegido, ni nada. Jaime Peñafiel ha llegado este domingo a Viva la vida (Telecinco) con la escopeta cargada y ha soltado un comentario nada más comenzar su intervención que ha hecho saltar a Emma García —y a buena parte del público— de sus asientos.

Ha ocurrido tras la entrevista de la presentadora en plató a Albert Solà, uno de los supuestos hijos ilegítimos de Juan Carlos I de Borbón. Según ha explicado, puede “demostrar” que es el primogénito del Rey emérito.

Tras hablar con él en profundidad, la presentadora ha dado paso a otros periodistas que se han incorporado a la conversación y entre ellos se encontraba el periodista especializado en la Casa Real.

Nada más sentarse, ha pedido la palabra para dirigirse al entrevistado: “Soy muy respetuoso con todo el mundo y más con gente que no conozco, pero le voy a decir una cosa y no lo tome a mal. Su actitud, no usted, es miserable”.

Peñafiel ha echado en cara al entrevistado que aproveche la situación actual del Rey emérito —que acaba de estrenar la jubilación—, para remover algo que, según él, “no tiene ni pies ni cabeza”.

“Porque, ¿usted sabe en 1956, cuando usted nació, lo que le estaba pasando a Juan Carlos?”, ha interrogado a Solà. El periodista ha recordado que en aquella época se produjo el misterioso accidente en el que murió el hermano menor del rey mientras limpiaban juntos una pistola.

“Estaba el rey como para follar. No me vengas...”, soltó el periodista de forma inesperada. El comentario generó un grito generalizado de sorpresa, tanto entre el público como en la presentadora, que rápidamente le regañó: “Peñafiel, me has asustado. No me esperaba esa palabra de ti”.

Sin embargo, García también se ha interesado por la edad que tenía el Rey por aquel entonces (18 años), dejando caer que a esa edad, cualquier cosa podría pasar.