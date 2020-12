El comentario de Malú al descubrir a Toni Cantó en la final de 'Mask Singer'

Este miércoles Antena 3 emitió la final de Mask Singer. Por fin, tras ocho semanas, los investigadores y los espectadores iban a desvelar al famoso que se encontraba detrás de Catrina, Camaleón, Caniche y Cuervo.

El primero en desvelarse fue Jorge Lorenzo, que se escondía tras la máscara de cuervo. Después le tocó el turno al político de Ciudadanos y actor, Toni Cantó, que estaba detrás de camaleón.

Cuando Cantó se quitó la careta, la sorpresa de los investigadores fue mayúscula. “No habéis dado una”, les dijo. Arturo Valls le preguntó a Malú, que no salía de su asombro, que cómo se quedaba tras esta revelación.

“Estuve, si me permites que me lo diga, con él hace unas semanas y no sabes lo que me costó no decirle (a Albert Rivera, pareja de Malú) ni pÍo de lo que estaba haciendo”, le confesó Cantó a la cantante.

El actor y político de Ciudadanos hizo una última y breve interpretación, ya sin careta que puso a bailar a los cuatro investigadores. Malú, en ese momento, le hizo a su compañero José Mota un llamativo comentario: “Lo que me voy a reír en mi casa”.