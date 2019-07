El comentario de Pablo Iglesias en 'Espejo Público' que ha hecho sonrojar a Susanna Griso

“Ya no la tengo como antes, con el tiempo todo se desgasta”, ha comentado Iglesias.

Durante la entrevista, en la que Iglesias ha insistido en pedir al líder del PSOE, Pedro Sánchez, que no ponga como línea roja la exigencia de “un gobierno monocolor” , se ha producido un momento cómico que ha sonrojado a la presentadora.

Mientras eso ocurría, Iglesias lanzaba el siguiente piropo a la presentadora: “Aunque tú y yo somos como el buen vino, que mejora con los años”.

Sin embargo, la risa de la presentadora nada tenía que ver con lo que acababa de decir el líder de Podemos.

“Disculpe, es que me estaban comentando por el pinganillo la frase que ha dicho usted, de que no la tiene como antes”, ha explicado Griso.

Algo que ha generado la carcajada de Iglesias.

“Repítame lo que me ha dicho, que no he podido escucharlo”, ha pedido la presentadora.

Iglesias ha repetido su comentario sobre los años que tienen ambos, a lo que Griso ha contestado: “Ah, eso sí se lo compro”.