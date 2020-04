El comentario de Pablo Motos al ver el aspecto físico de Chicote durante el confinamiento

El cocinero Alberto Chicote ha pasado (telemáticamente) este jueves por El Hormiguero, donde Pablo Motos no ha tardado en mostrar su sorpresa por el aspecto físico del chef durante la cuarentena.

“Has seguido la dieta y no te ta has tirado la barro”, ha comentado el presentador al ver que Chicote, al contrario que muchos, no ha engordado nada durante estas semanas de confinamiento.

El cocinero ha subrayado en varias ocasiones que no piensa volver a ganar peso y ha recordado que en los últimos días ha creado un espacio en Instagram que se llama ‘Cocina de resistencia’ en el que enseña a preparar platos con productos que aguantan mucho tiempo en la nevera y fuera de ella.

“Habitualmente no tenemos la costumbre de almacenar cosas en casa y el que tiene una nevera sólo a ver como se las apaña. Entonces puedes cocinar con conservas, legumbres, cosas de fuera de la nevera, puedes hacer una compra y aguantar durante mucho tiempo”, ha explicado Chicote, que ha subrayado que lo que muestra en Instagram es lo que come en casa.