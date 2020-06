El comentario de un diputado de Vox que ha dejado con esta cara (sí, justo esa) a Salvador Illa

El diputado de Vox, Juan Luis Steegmann Olmedillas, ha protagonizado un momento durante la Comisión de Sanidad y Consumo que ha provocado la carcajada de todos los presentes.

El diputado de Vox ha instado al ministro de Sanidad, Salvador Illa, a pedir perdón por permitir la manifestación del 8 de marzo. También ha asegurado que en la comisión ve “mucho amor”: “Ahora están compitiendo por su amor Esquerra y Ciudadanos. Esto es muy bonito”.

Sobre la diputada del PSOE, Ana Prieto, ha dicho que ha basado su intervención en criticar al Partido Popular.

“La señora Prieto se dedica a criticar fundamentalmente al PP y a mí de llamarme de ultraderecha. Bueno, pero no propone nada. Por cierto, me ha parecido mal que para Bilbao no propusieran un astropuerto en vez de un aeropuerto siendo de Bilbao”, ha asegurado Steegmann.

Un comentario que, para sorpresa de muchos, ha provocado una carcajada en todo los presentes en la sala.