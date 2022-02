El comentario de una diputada del PP con el que no pudo contener la risa Irene Montero

La ministra de Igualdad, Irene Montero , no pudo contener este miércoles evitar reírse debajo de la mascarilla tras las palabras de la diputada del PP por Canarias Auxiliadora Pérez Díaz .

“Yo quiero que recuerda esta cara porque yo he sufrido violencia sexual. Tengo muchos momentos de mi vida en que mi vida es una mierda y quiero que lo recuerde porque cada vez que usted dice que la violencia no existe le está diciendo a mujeres como yo que lo que nos ha pasado es una ficción”, le empezó diciendo Rodríguez a Carla Toscano.

“Y no los chiringuitos, no las no sé qué que dice usted. Es que haya un psicólogo especializado en la Sanidad Pública que nos ayude a recuperarnos, es que haya trabajadoras sociales, para saber cuáles son las prestaciones sociales a las que tenemos derecho por ser víctimas, es que pueda haber unas abogadas que si queremos poner una denuncia la podamos poner”, afirmó.