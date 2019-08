El comentario más inesperado de Silvia Abril a una 'pareja' en 'Ahora Caigo' (Antena 3)

Silvia Abril apura sus últimas emisiones como presentadora sustituta de Ahora Caigo (Antena 3) antes del retorno de Arturo Valls. Y mientras llega la fecha, sigue dejando sus particulares perlas que tienen a la audiencia dividida entre sus seguidores y sus críticos.

La (pen)última ha llegado al principio del programa de este martes. En la ronda de preguntas sobre letras de canciones, la presentadora, humorista y actriz ha soltado un comentario que ha dejado entre las risas y la perplejidad a los presentes en el plató.

Se lo ha dirigido a una peculiar pareja de baile, la formada por la ya clásica Palmira, una veterana espectadora-animadora del concurso y el joven Diego-go. Ambos estaban compartiendo un curioso baile que no ha debido de convencer mucho a Abril: “Corre mucho el aire ahí. Os podéis pegar más, ¿eh? Aquí ya no hay nadie virgen, creo, ¿no? No nos vamos a asustar”.

Las risas y las caras de los participantes, bailarines incluidos, han sido un poema. Hasta ella misma se ha reído de la escena.