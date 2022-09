El comentario que el rey emérito le hizo a Bono durante la visita de Carlos III a España

Tras terminar el recorrido y al salir a la plaza del Conde, donde había muchas personas esperando, Bono vio una pancarta que no tenía prevista. “Llevaba una inscripción que a mí me hizo pasarlo mal porque soy nervioso y primario. La pancarta de un grupo de trabajadores decía ‘Lady Di nos toca el pirulí’”, narró en laSexta el socialista.

Bono, según reconoció, empezó a sudar y se puso nervioso ante la situación. Incluso el rey emérito Juan Carlos I, que estuvo presente durante toda la visita, le miró como preguntándole que qué era esto. “Le dije que no lo tenía previsto”, respondió.

Entonces, al ver al socialista tan apurado, le hizo el siguiente comentario: “Me dijo ‘no te preocupes, el príncipe Carlos no sabe ni media palabra de español. Me ha preguntado qué dice y le he dicho que estaban reclamando Gibraltar’”.