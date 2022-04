El cómico Manolo Sarriá cuenta muy indignado lo que ha pasado en la Semana Santa de Málaga

“Lo que he vivido hoy en la Semana Santa de Málaga es una auténtica vergüenza. Que yo esté intentando ver la Semana Santa de mi ciudad y que no se pueda ver por ningún lado porque todo son estructuras gigantes, que esto parece la Fórmula 1, me parece indignante”, ha empezado diciendo.

Ha narrado también que no ha podido entrar a la catedral porque está “todo colapsado” y que se ha encontrado con una familia de Cádiz que lleva desde la mañana y que no ha podido ver ninguna procesión “porque todo es una pared inmensa”.

Ha proseguido diciendo qué defiende Málaga “a muerte” pero que lo de Sevilla “no tiene comparación”: “En Sevilla no hay ninguna estructura metálica como esta. Hay sillas y yo me puedo poner por detrás a ver la Semana Santa. Aquí no hay cojones. O pagas una silla o una tribuna o te tienes que ir a tu puñetera casa a verlo por televisión. A eso no hay derecho”.