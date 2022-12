El comité de huelga de médicos se encierra en la Consejería hasta que atiendan sus demandas

“Los planteamientos no se han modificado en absoluto”

“Los planteamientos no se han modificado en absoluto. La otra parte quiere entrar a negociar sobre un plan de Atención Primaria (AP) que no tuvo el refrendo de ninguna organización sindical de la Mesa Sindical”, ha señalado Hernández. “Nos ofrecen ponernos a negociar un plan que fue rechazado. No tiene sentido”, ha dicho la portavoz de AMYTS, que ha anunciado: “Vamos a proceder a encerrarnos en la hasta que venga alguien que pueda hablar de problemas y soluciones de la AP de Madrid”.