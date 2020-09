El compartido mensaje de 'Charlie Hebdo' tras el ataque: "Contra el fascismo no hay otra opción que seguir peleando"

NurPhoto via Getty Images

NurPhoto via Getty Images Un manifestante exhibe un ejemplar de la revista en recuerdo de las víctimas de 2015

“Este episodio trágico demuestra una vez más que el fanatismo, la intolerancia, de la que la investigación nos revelará los orígenes, siguen presentes en la sociedad francesa. Lejos de aterrorizarnos, estos sucesos deben hacernos aún más combativos en la defensa de nuestros valores.

No podemos ceder a lo que es la lógica mortífera y criminal de ideologías que motivan estos actos, cuyos inductores no son sino fascistas. Y contra el fascismo en todas sus formas, no hay otra opción que continuar peleando por nuestras ideas y nuestros valores”.