Victoria Federica y Jaime de Marichalar se van de concierto pero el plan no les sale muy bien: ojo a la cara de ella

Europa Press Entertainment via Getty Images

Victoria Federica ha tenido plan este viernes. La hija de la infanta Elena ha acudido al concierto del grupo sevillano Siempre Así y lo ha hecho junto a Jaime de Marichalar.

Padre e hija han asistido en Marbella al cierre de la octava edición del Festival Starlite y, según publica la revista ¡Hola!, no se limitaron a escuchar la música. Padre e hija también bailaron al ritmo de sus canciones. Junto a ellos estuvo Sandra García-Sanjuán, fundadora del evento.

No dicen lo mismo las imágenes de la grada. Como bien señala la revista Semana, no fue el mejor plan para Victoria Federica. Solo hay que ver su cara para darse cuenta de que no es el estilo musical que le va a ella.