El concierto de Raphael no debió celebrarse, no tanto por lo que es como por lo que significa

Reunir a 5.000 personas, dos días consecutivos, en un espacio cerrado y a pocos días de unas navidades en las que no podrán juntarse más de seis personas no es una buena idea. No lo es desde el punto de vista epidemiológico, pero, sobre todo, no lo es desde el punto de vista de la comunicación.

Hace unas semanas, la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó una guía en la que daba constancia de un fenómeno social surgido durante la crisis del coronavirus, al que bautizó como ‘fatiga’ o ‘hartazgo pandémico’. En ese documento, la OMS pedía a los gobernantes que, a la hora de tomar decisiones, se basaran en cinco principios clave con el fin de rebajar al máximo esa fatiga pandémica en los ciudadanos.

La OMS recomendaba ser transparentes; aspirar al máximo nivel de equidad en las recomendaciones y restricciones; ser lo más coherente posible en los mensajes y las acciones, y evitar medidas conflictivas; coordinarse y evitar mensajes cruzados entre expertos y portavoces; y aspirar a la máxima predictibilidad teniendo en cuenta que las circunstancias son impredecibles.

Los dos conciertos de Raphael, que reunieron a 5.000 personas el sábado y el domingo respectivamente, cumplieron con todas las medidas de seguridad, sostienen desde la organización, pero no cumplieron en absoluto con el principio de coherencia. Empezando porque el mismo WiZink Center no admitirá público para el partido entre el Real Madrid y el Barcelona de la liga ACB que se celebrará el próximo domingo 27; pero, sobre todo, porque este jueves, en Nochebuena, no podrán juntarse más de seis personas a cenar dentro de la Comunidad de Madrid.

“Las autoridades deberían evitar las respuestas incoherentes, como levantar restricciones en un sector (por ejemplo, en el número de espectadores permitidos en eventos deportivos) mientras se endurecen en otro (por ejemplo, imponiendo nuevas restricciones en restaurantes), sin dar una explicación clara y racional”, señala la OMS en su guía.

“Los conciertos no son cosas aisladas”

Para Javier Padilla, médico de familia formado en el ámbito de la salud pública, permitir el concierto de Raphael ha sido “un tiro en el pie”. “No creo que sea un evento de tanto riesgo, pero sí creo que es problemático”, sostiene.

A la hora de evaluar riesgos, Padilla distingue varios aspectos medianamente positivos y otros claramente negativos sobre el polémico concierto. Por un lado, el acto en sí no supone, en teoría, “tanto riesgo” si se tiene en cuenta que hubo restricción de aforo al 30%, que la gente debía llevar mascarilla todo el tiempo y que el recinto tiene techos altos con recambio de aire.

Por otro, el nivel de riesgo aumenta por el hecho de que la gente pudiera tomar bebidas durante el concierto (con la consiguiente retirada de mascarilla) y de que los asistentes estuvieran cantando, “con lo cual la efectividad de las mascarillas es menor por ser una actividad de alta emisión de aerosoles”, razona Padilla.