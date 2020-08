El confinamiento intermitente no puede ser la solución

La salud psicológica está siendo muy afectada por las consecuencias de vivir en un constante estado de miedo y estrés, no solo debido al miedo a enfermar, sino por la amenaza de un nuevo confinamiento. Esto ocasiona un estado de temor constante en la mayoría de la población, por las múltiples y nefastas consecuencias que traería: desde la quiebra económica, individual y del país, al deterioro de la salud mental por el miedo al aislamiento, al futuro, a la pobreza, a la soledad, a la perdida de cercanía con los demás, a la falta de libertad… No olvidemos que el sistema inmunológico, que es el que nos protege de los patógenos como el virus, pierde efectividad cuando hay miedo.

Desde el punto de vista psicológico, si no queremos que sea mucho peor el remedio que la enfermedad, hay que implementar pautas proporcionadas e informar adecuadamente a la población. El confinamiento no puede ser más que una medida excepcional inicial, no una medida recurrente, y no se debe hablar de nueva normalidad ni de obligatoriedad de vacunarse, con una vacuna infratestada, y que no puede garantizar su eficacia y seguridad, sospechosa además de obedecer a intereses económicos particulares, o a algo peor.