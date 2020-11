El confinamiento no lo es todo

SOPA Images via Getty Images

SOPA Images via Getty Images Dos personas pasan por delante de un bar cerrado, en Madrid.

El argumento es por un lado epidemiológico, ya que la incidencia sigue siendo excesiva y no se nota todavía la influencia de las medidas de mitigación adoptadas, y también sanitario debido a la alta ocupación de las camas hospitalarias y de las UCIs, aunque la situación de la incidencia de la covid-19 y de la ocupación hospitalaria no es uniforme en España. Eso explica que unas comunidades autónomas como Asturias, Euskadi o la ciudad de Melilla soliciten el confinamiento, mientras otras como Cataluña o Madrid lo rechacen.

Entre ambos extremos, se ha abierto un debate, más nominal que real, entre la restricción de la movilidad y el confinamiento total. Se trata de qué hacer ante la transmisión comunitaria: si un proceso gradual y proporcionado de disminución de la movilidad para primero doblegar y luego reducir paulatinamente la incidencia, con la consiguiente presión continuada sobre los servicios sanitarios, o por el contrario un corte radical con un confinamiento con alguna excepción para, ante todo, impedir el colapso sanitario, en particular de hospitales y UCIs. En este caso habría que incluir también el momento posterior al confinamiento, debido al riesgo conocido desde la primera ola de perder en una desescalada precipitada y todo lo ganado con el confinamiento, con el consiguiente efecto rebote.

La norma en Europa es sobre todo la restricción de la movilidad mediante el toque de queda, el cierre perimetral, los cierres de locales al público y los confinamientos parciales o locales. El ejemplo es el Gobierno de Merkel, que ha decretado el cierre de todos los locales de ocio, como bares, restaurantes, teatros, cines y otras actividades culturales. No confinamiento.

Lo cierto es que lo que predomina hoy en Europa no es un confinamiento estricto, al modo del adoptado en España en la primera ola, sino que se combinan desde las restricciones a la movilidad mediante cierres perimetrales, toques de queda, más o menos amplios, y cierres de la restauración y la hostelería, hasta cierres comerciales totales salvo los servicios esenciales, y como máximo, el llamado confinamiento propiamente dicho, que aunque con las excepciones del trabajo y la educación, sería aún hoy minoritario.

El término talismán que une a todas estas demandas es el confinamiento, aunque a su amparo se cobijen situaciones diferentes en cuanto a su grado y extensión. No es lo mismo el confinamiento total incluido el teletrabajo y cierre de las escuelas, que el confinamiento con esas mismas materias como excepciones, como tampoco lo es el confinamiento de un bloque de viviendas que el de un barrio o de toda una ciudad región o país.

Sin embargo, en mucha menor medida aparece en este debate la cuestión esencial de lo que podríamos denominar el qué hacer mientras tanto. De nuevo el debate nominalista sobre el confinamiento nos hurta el qué hacer mientras tanto para que una vez doblegada la transmisión comunitaria, seamos capaces de contener la transmisión del virus mediante la atención primaria a los casos, el rastreo de los contactos y las medidas sociales para garantizar el efectivo confinamiento. Lo mismo nos ocurrió en las prórrogas previas a la desescalada de la primera ola. Al final, entre la nueva normalidad de uno y la inmunidad de rebaño de otros, no garantizamos el cumplimiento de los indicadores de salud pública y atención primaria de respuesta temprana.

Ni que decir tiene que la cuestión de los grupos de riesgo y los determinantes sociales tampoco aparece con la misma fuerza en el debate público, quizá porque hayamos renunciado a incidir en la sindemia, entendida ésta como la sinergia de la covid-19 con las pandemias de enfermedades crónicas y la de las desigualdades sociales. Con eso, las patologías de riesgo siguen quedando relegadas en relación al circuito urgente de la covid-19, y la precariedad laboral, los transportes públicos, los lugares cerrados de hacinamiento y contagio y las condiciones para el aislamiento de contactos siguen a la espera.

De eso, sin embargo, deberíamos estar hablando para no tropezar de nuevo en la misma piedra en una hipotética tercera ola y para no seguir presionando al límite nuestros servicios sanitarios, tanto en el caso de que finalmente terminemos en un confinamiento menor o mayor, más parcial o global. Es verdad que tiene el morbo del y tú más y del debate y votación en el Congreso, pero no es lo fundamental.

Lo que tiene todo el sentido epidemiológico y también legal es que el Gobierno central se reserve la decisión sobre el cierre total del confinamiento. Si hiciera lo contrario, incumpliría la Constitución y no habría cogobernanza.