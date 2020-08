El conflicto no puede silenciar el debate

Prólogo. Me preocupan las consideraciones que se están vertiendo a la opinión pública acerca de la situación del rey abdicado Juan Carlos por parte de personas a las que se les supone influencia social, como es el caso de mi compañero de partido Alfonso Guerra, al que he escuchado en la radio dando su apoyo al emérito a través de un manifiesto. Y lo digo porque estas voces cualificadas repiten continuamente algunos mantras, más bien eslóganes, sobre los que creo, sin pretender ser incorrecta ni transgresora, conviene hacer alguna puntualización. No nos consideren con despreocupación por nuestro país.

Tercero. La Transición. Hay que mostrar agradecimiento a la generación de españoles y españolas que trajeron la democracia a España. Pero de ahí a señalar o hacer intocable la figura de Juan Carlos por su papel en la Transición me resulta excesivo. Y lo aclaro, en primer lugar, porque no nos hizo ningún favor. Simplemente recuperamos lo que nos arrebató la dictadura, lo que ya era nuestro, la libertad. Y en segundo, porque, sin poner en duda sus ideales democráticos, quizá no tuvo más remedio que actuar así, intuyó que era la forma de salvar la institución de la monarquía y, de paso, su propio reinado; no obstante, de haberse mantenido como régimen totalitario hubiera terminado por caer a costa de un mayor sufrimiento de las españolas y los españoles.

Ahondando un poco, la forma en que se desarrolló la Transición a la democracia, sin ruptura jurídica con el anterior régimen, impidió una regeneración más profunda de nuestra sociedad, con revisión completa de las actividades de la dictadura de Franco. Esto ha traído como consecuencia que haya aún miles de compatriotas enterrados en cunetas o fosas, que una élite social connivente con los desmanes de la dictadura siga ocupando importantes espacios de poder en nuestra democracia, o que haya opciones políticas que hagan gala de su “no” condena a la dictadura o de su defensa a los protagonistas de aquélla.

Además, en nuestro sistema político es compatible y sano tanto agradecer al rey abdicado Juan Carlos sus esfuerzos por traer la democracia en el pasado, como juzgar sus actuaciones presentes, siempre bajo la premisa del principio de presunción de inocencia. Teniendo en cuenta además que sus actuaciones, con o sin consecuencias legales, podrían ser reprobables desde un punto de vista moral, ético o político. Esto, no solo no socava la democracia y la Constitución, sino que las fortaleces.