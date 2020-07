El Congreso aprueba las medidas económicas de la Comisión de Reconstrucción tras repetir la votación por un error

El Pleno extraordinario del Congreso de los Diputados ha aprobado definitivamente este miércoles el documento de medidas de reactivación económica de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica del Congreso, tras el error detectado en la primera votación del pasado 22 de julio que supuso la anulación del ‘sí’ de una diputada de Unidas Podemos y como resultado produjo un empate.

En concreto, el texto del dictamen del bloque de medidas económicas de la Comisión de Reconstrucción ha recibido 172 votos a favor del PSOE, Unidas Podemos, Ciudadanos, Más País, Compromís, el PRC, Nueva Canarias y Teruel Existe, frente a 169 ‘noes’ de PP, Vox, ERC, PNV, Bildu, BNG, la CUP y Foro Asturias, mientras que se han registrado 8 abstenciones.

En la votación de la semana pasada inicialmente el documento quedó aprobado por 169 votos frente a 168 noes, aunque luego el resultado fue un empate tras la anulación del voto.

Durante su comparecencia en el pleno extraordinario para explicar el fondo de reconstrucción europeo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reconocido el trabajo y el “esfuerzo importante” de la Comisión de Reconstrucción pese a no llegar al “100% de consenso” por “vetos cruzados injustificables”, y ha dicho que se tendrán en cuenta las recomendaciones para el Plan nacional de reformas y la hoja de ruta de las transformaciones para los próximos años.

Error en la primera votación

Los servicios de la Cámara anularon el ‘sí’ de la diputada de Unidas Podemos Marisa Saavedra en la primera votación del día 22, puesto que votó desde el hemiciclo pese a que su grupo había solicitado para ella el voto telemático, lo que derivó en un empate que había que deshacer. El mismo día 22, los servicios del Congreso apreciaron que, a pesar de haber solicitado votar de forma telemática, Saavedra lo había hecho finalmente desde su escaño.

Dado que no se puede variar el método de votación sin que medie un acuerdo de la Mesa del Congreso, lo que se hizo fue anular todos los votos que emitió la diputada morada.

Desde el grupo confederal adujeron que el error no era achacable a la diputada, si no al conjunto del grupo parlamentario, que se equivocó al solicitar su voto telemático estando ella presente en el hemiciclo. Además, explicaron que los servicios de la Cámara avisaron a Saavedra de que tenía que votar telemáticamente apenas tres minutos antes de que se cerrara el plazo para ello y que no le dio tiempo.

La única votación en la que la anulación de sus votos fue determinante fue la correspondiente al documento económico, que resultó aprobado por 169 votos frente a 168. Al restar uno de los ‘síes’ se produjo un empate a 168, lo que ha obligado a repetir la votación.

La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, que tuvo que dictar una resolución de Presidencia tras el incidente, decidió que la votación se repitiese en el Pleno extraordinario de este miércoles, que ha acogido la comparecencia del presidente del Gobierno para explicar los pormenores del Consejo Europeo de la semana pasada en el que se aprobaron los fondos postCovid.

Corrección de otros errores

La repetición de la votación ha permitido corregir sus votos también a otros miembros de la Cámara, como dos diputados del PSOE (Agustín Zamarrón y Noemi Villagrasa) que, por equivocación, votaron en contra del documento económico. De su lado, Pilar Ramallo, del PP, y José María Sánchez García, de Vox, que no participaron en la votación del miércoles pasado esta vez sí han votado ahora contra el texto de reactivación económica.

Unidas Podemos había pedido también repetir la votación de las medidas sociales para la Reconstrucción, pero la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, rechazó la petición ya que la corrección del voto de Saavedra no afectó al resultado final del dictamen. Este texto fue el único de los cuatro de la Comisión de Reconstrucción que fue rechazado por el Pleno, ya que fue tumbado por 175 votos frente a 172 votos, pero tras restar el voto anulado de Saavedra el resultado quedó en 175 frente a 171. De su lado, los documentos sanitarios y de la Unión Europea quedaron aprobados la semana pasada.

La mochila austriaca y la reforma laboral quedan fuera

En el texto del bloque económico se han incluido 7 enmiendas y 22 enmiendas transaccionales, así como el voto particular de Unidas Podemos para enmendar su error al haber votado una enmienda de Junts que recomendaba la puesta en marcha de un sistema similar a la ‘mochila austriaca’, por lo que no se incluye dicha recomendación en el texto del dictamen. Tampoco se ha incluido la enmienda de Bildu que abogaba por la derogación de la reforma laboral de 2012.

Entre las siete enmiendas (dos de ellas de Teruel Existe, tres de JxCAT, una de Coalición Canaria y otra del PNV) se encuentra la de Junts que insta a “aprobar con carácter inmediato la posibilidad de que las entidades locales puedan disponer libremente del superávit remanente de tesorería del ejercicio 2019 y 2020, y que durante los ejercicios 2020 y 2021 no les sea de aplicación la regla de gasto”.

Condiciones para las ayudas a empresas

A su vez, sí se han incluido finalmente 22 enmiendas transaccionales de Compromís (1), JxCAT (9), Mas País-Equo (4), Teruel Existe (3) y una más de Compromís y Más País.

Entre otros aspectos se incorpora un régimen sancionador contra las empresas morosas, una revisión de las políticas activas de empleo y los incentivos a la contratación, fortalecer el papel del ICO, impulsar una reforma de la Administración local y condicionar las ayudas a empresas a la lucha contra el cambio climático, cerrar la brecha salarial entre hombres y mujeres y no operar en paraísos fiscales.