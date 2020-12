El Congreso da el primer paso para limitar el Poder Judicial en funciones

Los socialistas han insistido en echar la culpa al PP de la situación de bloqueo que vive el órgano de Gobierno de los jueces. El diputado del PSOE Francisco Aranda ha lamentado que los de Pablo Casado se han parapetado en la presencia de Podemos en las negociaciones para no precipitar un acuerdo.

La base del proyecto, registrada el pasado 2 de diciembre, es limitar las decisiones que puede tomar un CGPJ cuando su mandato haya expirado. En concreto, pretende evitar que nombre altos cargos, como ocurrirá este jueves. En concreto, recoge que el órgano de Gobierno de los jueces no debe nombrar al presidente del Tribunal Supremo, a los presidentes de las Audiencias, de los Tribunales Superiores de Justicia, de la Audiencia Nacional, a los presidentes de Sala y a los magistrados del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional.

Los populares han reiterado su ‘no’ a la proposición. El diputado popular Luis Santamaría ha hecho una lectura contraria sobre la oferta de la coalición: “Ustedes quieren imponer a los jueces un Gobierno de los jueces monocolor. Y eso es inaceptable. Esta proposición no es más que un nuevo ataque a la independencia judicial. Nos acusan de bloquear la renovación del Consejo cuando ningún grupo en esta Cámara tiene el número suficiente de escaños de bloquear el Consejo”.

“El bloqueo por parte del PP impide el normal funcionamiento de un poder clave. Es irresponsable y perjudicial”, ha lazando Aranda, quien ha recordado que los de Casado han negado tres veces el pacto y que, por eso, los partidos de la coalición se han visto obligados a presentar la proposición que no contemplaba el cambio en el método de elección de la cúpula judicial a diferencia del plan de reforma exprés que planteó el Ejecutivo y que levantó suspicacias en la Unión Europea porque pretendía reducir la mayoría necesaria para renovar el CGPJ y dejarla en la mayoría absoluta de 176 escaños.

Bildu y el PRC han asistido al Gobierno de coalición en su propuesta de reforma. Ambas formaciones la han apoyado. La vasca porque considera que el PP no puede seguir patrimonializando la Justicia y la cántabra porque está de acuerdo en que un CGPJ en funciones no debería tener plenas competencias. Pero Cs considera que la proposición es un “insulto”. El portavoz, Edmundo Bal, ha acusado a la coalición de buscar que los principales puestos de la jerarquía judicial queden vacantes. “Quieren que no se nombren y generar el caso”, ha lanzado.

“Ya no estamos en el bipartidismo”

Cs quiere que los doce vocales sean nombrados no por los partidos en el Congreso, si no por jueces y magistrados. Bal ha declarado “colapsado” el actual sistema: “Ya no estamos en el bipartidismo, dejen de pensar en 10 para mi y 10 para ustedes”.

El portavoz naranja ha seguido el criterio de las principales asociaciones de de la judicatura, quienes lamentan la “concepción patrimonial” que los políticos tienen de la Justicia. El portavoz de Compromís, Joan Baldoví, ha dado la razón a Bal: “El sistema está agotado”.

La mayoría del resto de partidos han coincidido en que la política y las altas magistraturas tienen nexos que están generando el bloqueo de la renovación del CGPJ. El problema es que no se han puesto de acuerdo en cómo solucionarlo o quién tiene la culpa.

Unos han calificado como “parche” la oferta que la coalición ha presentado a los diputados y otros, como la diputada de Vox Macarena Olona, quien ha vinculado los planes del Gobierno a un “golpe de Estado”, la ven como un ataque a la independencia judicial. Tan grave, que la extrema derecha ha anunciado con sus 52 diputados, recurrirá la proposición al Tribunal Constitucional.