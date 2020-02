El Congreso de El Salvador suspende sesión plenaria tras el ingreso de militares

El líder del Congreso sostiene una reunión privada con los miembros de la Junta Directiva del órgano Legislativo y de la Comisión Política, según confirmó a Efe un portavoz de comunicaciones de la Asamblea Legislativa.

El presidente Nayib Bukele no tardó en reaccionar ante el anunció de Ponce y señaló en su cuenta de Twitter “los diputados están ofendidos y castigarán al pueblo no aprobando los fondos que prometieron aprobar hoy”. “De nuevo mintieron, no es de extrañarse, lo hacen siempre. Lo que no entiendo, es como hay gente que los defiende, aunque sean una minoría”.