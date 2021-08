El Congreso rechaza llamar a Sánchez para que responda por la crisis de Afganistán

El presidente Pedro Sánchez finalmente no tendrá que comparecer de urgencia en el Congreso por la gestión de la crisis de Afganistán y por la sentencia del Tribunal Constitucional al estado de alarma del 2020. En las últimas semanas, ese ha sido uno de los principales reclamos de la oposición que le criticaba por no dar la cara y seguir de vacaciones en Canarias.

Estas eran las tres solicitudes que había ofrecido el Gobierno y que se han aprobado en la Diputación Permanente por unanimidad con el apoyo de aliados parlamentarios como el PNV y ERC.

Por el contrario, se han rechazado las otras 16 solicitudes que propuso la oposición sobre diferentes temas como los logros del viaje de Sánchez a Estados Unidos en julio (ministra de Industria), el rescate de Plus Ultra (ministra de Hacienda), la inconstitucionalidad del estado de alarma (ministro de la Presidencia), la comisión bilateral con Cataluña y las reformas en El Prat (ministras de Política Territorial y de Transporte), la autorización de la venta de un porcentaje de Naturgy a un fondo australiano (ministra de Economía) y el rechazo a las solicitudes de nacionalidad de descendientes de sefardíes (ministro de Justicia).

“Lo importante es lo que se hace”

“Lo importante no es si el presidente comparece o no o si lo hace en alpargatas, lo importante es lo que se hace”, ha subrayado el diputado de Compromís Joan Baldoví, asegurando que no se le “caen los anillos” al decir que el Gobierno “ha tomado la iniciativa y hemos sido un ejemplo, de lo cual me enorgullezco”.