El Congreso se abre por primera vez a investigar a Juan Carlos I

Por primera vez, los letrados del Congreso recomiendan admitir a trámite nuestra Comisión de Investigación sobre el Rey Emérito. Fruto de un minucioso trabajo, hemos conseguido sortear las pegas jurídicas. Ya no hay excusa. A partir de ahora, la decisión es puramente política.

Los servicios jurídicos de las Cortes ya no se escudan en la inviolabilidad del monarca, pues los hechos que rodean el caso de las tarjetas black, que investiga la Justicia, son posteriores a su abdicación, en junio de 2014. El informe de los abogados del Congreso, no obstante, no es vinculante. Ahora está en manos de los grupos qué hacer.

La Mesa del Congreso decidirá este miércoles la admisión o no de la propuesta que cuenta con el informe favorable de los letrados. Aunque la iniciativa tiene escaso recorrido pues el PSOE, según confirma a El HuffPost votará en contra de que el órgano de Gobierno de la Cámara admita la proposición.

“No cambia nada frente a otras situaciones similares. Entre las atribuciones del legislativo no está ni el control al jefe ni al exjefe del Estado. Ya hay jurisprudencia con respecto al intento de control de éste por el legislativo”,sostienen fuentes parlamentarias de los socialistas.

Hasta este martes, los servicios jurídicos del Congreso habían informado siempre sistemáticamente en contra de abrir un proceso de este tipo amparándose en la inviolabilidad que la Constitución otorga Juan Carlos I mientras estuvo al frente de la jefatura del Estado.