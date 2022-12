El Congreso vive uno de sus días más difíciles: "El peor desde el 23-F"

La mayoría salían con una sonrisa en el rostro, quizás porque después de horas de extrema tensión la sangre no había llegado al río.

Desde primera hora, los diputados, especialmente los de izquierdas —pero no solo—, expresaban su consternación ante la posibilidad de que el Constitucional pudiera meterle mano al legislativo y detener un debate con su posterior votación.

Los magistrados tenían previsto reunirse desde las 10:00 de la mañana para decidir sobre el recurso del PP a dos enmiendas presentadas por el Gobierno para modificar la elección de los jueces, precisamente, del propio Constitucional. Lo hacía en un pleno urgente inédito, convocado con apenas unas horas de antelación cuando lo habitual es que este organismo ensanche los plazos durante meses. No en esta ocasión. El PP había presentado una medida cautelar y reclamaba la paralización inmediata de la tramitación de la reforma por entender que, en el proceso, se habían vulnerado sus derechos como diputados.

“”¿Cuál será la siguiente línea?”, se preguntaba un integrante del Ejecutivo que no dejaba de insistir en lo inédito de la situación”

La preocupación en el Gobierno era palpable. Varios ministros mostraban su temor a que llegase un dictamen que impidiese el debate y la votación, y ponían en duda los argumentos que pudiera tener el Constitucional. ”¿Cuál será la siguiente línea?”, se preguntaba un integrante del Ejecutivo que no dejaba de insistir en lo inédito de la situación.

“Es una injerencia, es extremadamente grave”, expresaba otra ministra, que aseguraba que el Gobierno estaba estudiando qué pasos dar en caso de llegar malas noticias. En público y en privado, todos reconocían que no eran capaces de medir las consecuencias de una decisión del Tribunal favorable al PP.

Muchos diputados reconocían que se había evitado una “grave crisis institucional”. Así lo hacía Íñigo Errejón, de Más País. “Ha sido uno de los días más difíciles de esta democracia. No me habría jugado una paella a que el Constitucional no lo hiciera”, agregaba Baldoví, quien cree que “sin lugar a dudas” se trataba del momento más grave desde el 23-F.