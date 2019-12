La palabra ‘impeachment’ ha acompañado a la presidencia de Donald Trump desde el mismísimo momento en el que ganó las elecciones aquel 8 de noviembre de 2016. Ahora, 3 años, 1 mes, y 11 días después, el juicio político contra el magnate republicano es una realidad. El Congreso estadounidense ha aprobado por 226 a favor y 180 en contra el cargo de la acusación contra el presidente por “abuso de poder”. Trump es, desde este jueves, el tercer presidente de la historia de EEUU que se enfrenta a un juicio de estas dimensiones.

Ahora que la Cámara baja ha aprobado ambas acusaciones, es el Senado el que tomará las riendas del juicio político, probablemente en enero. Eso sí, la mayoría republicana en la Cámara alta hace de una destitución del mandatario un resultado altamente improbable, lo que no quita para que el paso dado por los demócratas este miércoles sea un punto de inflexión para Trump. No sólo para lo que le queda en el cargo, sino para su reelección en 2020. Consciente de ello, Trump lleva meses tratando de desviar la atención y tildando de “caza de brujas” la investigación demócrata que ha culminado en la apertura del ‘impeachment’. Su estrategia es clara: ya que no puede hacer nada para evitar el juicio, mejor hacerse con el apoyo de la sociedad. El problema es que, obviamente, los demócratas, también con la mirada puesta en las elecciones de 2020 quieren exactamente lo mismo.

De hecho, conocedora como pocas de los entresijos de la política estadounidense, la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, contuvo durante mucho tiempo los llamados para abrir un procedimiento de destitución contra Trump. Sabía los riesgos en clave electoral que tenía dar dicho paso. Finalmente lanzó la investigación a finales de septiembre, tras conocerse la denuncia de un funcionario no identificado sobre la presunta conducta inapropiada del presidente durante una llamada telefónica el 25 de julio con su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski. Varios testigos confirmaron ante el Comité Judicial de la Cámara baja las presiones para obligar a Kiev a anunciar la apertura de una investigación por corrupción contra el exvicepresidente Joe Biden -posible rival de Trump en 2020- y de su hijo Hunter.

Así que los hechos estaban ahí y, posteriormente, las declaraciones de los testigos dieron la base legal que tanto ansiaba el Partido Demócrata. Pero el éxito no está, ni de lejos, garantizado. Esto es así porque los dos bandos saben que lo que la historia ya ha demostrado es que si algo hace un ‘impeachment’ es dividir -sí, aún más- a la sociedad estadounidense.

Los datos actuales hablan por sí solos: el juicio político divide a la población: el 45% quiere que salga adelante (77% entre los votantes demócratas) mientras un 47% se opone, según un sondeo de la CNN-SSR. En ciudades como Nueva York, Boston, Nueva Orleans y Los Angeles, manifestantes a favor del juicio político han salido este martes a las calles con carteles en los que se leían mensajes como “Protejan nuestra Democracia” o “Feliz Impeachment”.