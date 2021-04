El conocido juez Bosch logra más de 14.000 me gusta con su réplica a José Manuel Soto

El cantante José Manuel Soto ha sido uno de los protagonistas, para mal, de las últimas horas en redes sociales y se ha llevado una contundente réplica del popular juez Joaquim Bosch, portavoz territorial de Juezas y Jueces para la Democracia.

Soto, conocido por sus críticas a la izquierda y su apoyo a la derecha en redes sociales, fue trending topic por el mensaje que le mandó al futbolista del Valencia Mouctar Diakhaby.

El central valencianista dio este martes su versión de lo ocurrido el pasado domingo en el campo del Cádiz y reiteró que, tal y como le trasladó al árbitro, Cala le llamó “negro de mierda”. Algo que el jugador sevillano ha negado en rueda de prensa.

“No eres ningún ‘negro de mierda’, pero si eres un chivato y un llorón, el fútbol es cosa de hombres y lo q pasa en el campo se queda en el campo, así fue siempre y así debe ser, y no te ofendas tanto q eres un privilegiado, estás haciendo un daño irreparable a un compañero...”, dijo José Manuel Soto en respuesta directa al jugador del conjunto de Mestalla.

“Aquí un señor que llama ‘chivato’ y ‘llorón’ a un futbolista por ejercer algo tan básico como su derecho a reclamar no ser insultado por el color de su piel. Agradezco a Diakhaby que no calle, como no callaron Rosa Parks o Luther King. Su voz nos ayuda a ser una sociedad mejor”, ha afirmado Bosch, adjuntando una captura del tuit de Soto.

Un mensaje que tiene en pocas horas más de 14.000 me gusta y más de 4.000 compartidos en Twitter.