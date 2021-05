El conocido juez Bosch triunfa en Twitter con dos fotos: muchos ven muy claro el destinatario

"Tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, estuve desnudo y me vestisteis (...) Cada vez que lo hicisteis con uno de esos hermanos míos tan pequeños lo hicisteis conmigo" (Evangelio de San Mateo, 25) pic.twitter.com/ch26H9FB2C

Bosch ha citado el capítulo 25 del evangelio cristiano de San Mateo, entre los versículos 35-40: “Tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, estuve desnudo y me vestisteis (...) Cada vez que lo hicisteis con uno de esos hermanos míos tan pequeños lo hicisteis conmigo”.

Así es evangelio según San Mateo entre esos versículos:

Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme”. Entonces los justos le contestarán: “Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber?; ¿cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos?; ¿cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte?”. Y el rey les dirá: “En verdad os digo que cada vez que lo hicisteis con uno de estos, mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis”

Varios usuarios han encontrado en Santiago Abascal y el resto de políticos de Vox al destinatario de estas palabras. En las últimas horas, el líder del partido ultraderechista y otros representantes de la formación han calificado esta crisis como si fuera una invasión.

“Marruecos está invadiendo Ceuta con miles de asaltantes por la inacción cobarde y criminal del Gobierno que ha rendido nuestra frontera sur. Exigimos el despliegue del ejército y la expulsión de los invasores. Mañana me desplazaré a Ceuta para apoyar a nuestros compatriotas”, aseguró Abascal.