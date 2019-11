El conocido periodista que va a presentar el gran acto de campaña de Ciudadanos

Castillón es muy conocido por la audiencia por su trabajo durante años en el programa de Antena 3 Espejo Público y ahora es director del programa +cotas de TVE.

El periodista dejó de colaborar con Espejo Público después de leer el manifiesto contra el Gobierno en la famosa manifestación de la Plaza de Colón, organizada por los partidos de derechas (PP y Ciudadanos) y extrema derecha (VOX).

“Desde el 1 de septiembre no me han vuelto a llamar para colaborar con el programa. Cuando leí el manifiesto de Colón era una cosa que hacía fuera de mi horario en Antena 3” aseguró Castillón.

“Después de 12 años trabajando para ese programa, que en estos dos meses no haya recibido ni una llamada ni de la directora del programa, Belén Garcia, ni de la presentadora Susanna Griso, no me parece la mejor forma de poner fin a una colaboración”, añadió.