La aplaudida arenga del consejero de Sanidad andaluz a quienes se ponen mal la mascarilla

Con mucha ironía, el responsable de la Salud de la comunidad andaluza se pone la mascarilla bromeando, concienciando y aludiendo a quienes se saltan la medida impuesta por las autoridades y deciden no llevarla.

“No hay ninguna evidencia científica, es decir, es falso que la mascarilla produzca algún efecto en la muñeca. Es mentira, no hace ningún efecto en el codo”, ha explicado el Consejero de Salud y Familia de Andalucía, Jesús Aguirre, en una rueda de prensa posterior al Gabinete de crisis que ha causado sensación en redes sociales.

“Es mentira, no hace efecto, no le hagan caso”, añade. “y cuando está en la garganta ni siquiera protege para las anginas o la sinusitis”, bromea Aguirre animando a los ciudadanos a no dejar de utilizar las mascarillas a pesar de las altas temperaturas.

El Consejo de Ministros, de acuerdo con las CCAA, pactaron su uso obligatorio el pasado mes de mayo como medida para prevenir el contagio en una orden que fue publicada posteriormente en el BOE, donde también se regulaba el precio de las mismas.

El vídeo ha generado todo tipo de comentarios en Twitter, desde aquellos que alaban la gestión del consejero hasta quienes critican a los que no cumplen con la ley.