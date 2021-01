El consejero de Salud de Andalucía explica su famoso "culillo" tras ser de lo más comentado

Su culillo fue muy criticado hasta el punto de que lo ha tenido que aclarar este domingo en Liarla Pardo, el programa de Cristina Pardo en laSexta.

“La forma de hablar mía es la de un médico popular de familia. He ido a muchísimos congresos y cuando quiero hablar desde el punto de vista científico lo hago perfectamente, pero lo hago para que la gente se entere. Mis ruedas de prensa e intervenciones son muy comentadas, porque intento hablar para que se me entienda, no para los ilustres parlamentarios”, aseguró el ‘popular’, que dijo que lo hace también con sus pacientes.

Aguirre repitió que él usa un tipo de jerga que está muy aceptado porque se entiende perfectamente: “Lo que explicaba es que ese excedente, al que le pongo el nombre coloquial de culillo, no se tira si no al contrario, se absorbe y esos 0,3 mililitros hacen la sexta dosis de la vacuna”.