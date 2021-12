El consejero de Sanidad de Madrid comparte este tuit: lo deshizo al momento, pero ya era tarde

“Un hospital al que no llevamos a los 8.000 ancianos de las Residencias para que no desentonaran con las modernas instalaciones”, remataba.

Primer Aniversario del Zendal. El primer hospital construido junto a un aeropuerto, sin privacidad, ni quirófanos y con baños comunitarios. Un hospital al que no llevamos a los 8.000 ancianos de las Residencias para que no desentonaran con las modernas instalaciones. pic.twitter.com/gSRmRKH5LW

Obviamente, el consejero de Sanidad no sólo no se fijó en que la cuenta en cuestión no era la oficial de Ayuso, sino que tampoco leyó el mensaje. Quizá sólo se fijó en el encabezamiento, donde dice “primer aniversario del Zendal”, pensó que era un tuit de la presidenta de la Comunidad y se lanzó a compartirlo.

El error duró poco y enseguida deshizo el retuit, pero muchos usuarios e incluso la Cadena Ser hicieron pantallazo para mostrar lo ocurrido.

Además, Ruiz Escudero ha bloqueado a la cuenta ‘fake’ de Ayuso: