El Consejo de Informativos de TVE: RTVE está "en una situación límite"

El Consejo de Informativos de TVE admite que el balance de Pérez Tornero no es positivo en cuanto a los servicios informativos, porque su gestión ha estado marcada por “la ausencia total de proyecto, la inestabilidad en la dirección (designaciones ‘fallidas’ y dimisiones varias) y por algunos lamentables episodios de extralimitación de sus competencias, tratando de influir en el relato de los Telediarios”.

COMUNICADO: Gobierno, Parlamento y partidos políticos tienen una misión: procurarnos las mejores condiciones para ejercer un servicio público de calidad, independiente y bien financiado, no elaborarnos el guion de los Telediarios. pic.twitter.com/efa3ARjmVN

Ante esta situación lanzan un mensaje al actual Gobierno y a todo el arco parlamentario: “Si los presentes o inmediatos movimientos en RTVE tienen por objetivo someter a este servicio público a intereses partidistas, los trabajadores no lo permitiremos”.

“Si detectamos adulteración del relato informativo al dictado de cualquier consigna, los trabajadores no nos plegaremos. Esta redacción no se vistió de negro en su día para presenciar, sin más, que corremos el riesgo de volver a la casilla de salida y al oscurantismo de aquella etapa. No importa quién esté en la Moncloa o cuál sea la composición del Parlamento, volveremos a defender la independencia editorial de RTVE con contundencia”.