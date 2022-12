“En Navidad es de los pocos momentos donde nos permitimos hablar sin vergüenza de la felicidad. Voy a pasaros algunos consejos que me parecen válidos para que las fiestas sean más llevaderas”, comentó el presentador de El Hormiguero antes de empezar su discurso.

El primero de los consejos: “Pensar menos. Pensar en lo que va a pasar no te deja pensar en lo que está pasando”. El segundo, “menos pantallas y más personas. Y si no lo haces por ti, hazlo por tu espalda”, explicaba Pablo Motos antes de contar uno de los efectos que tiene para nuestra salud un gesto tan sencillo como el de ver la pantalla: “Me enteré de un dato el otro día que me dejó flipado, tu cabeza ejerce en la espalda una presión de 5 kilos. Si te agachas a mirar el móvil, son 22 kilos. Multiplícalo por el tiempo que estás mirando el teléfono. Hay que mirarlo menos”.