El consejo de Rigoberta Bandini a los participantes de este 'Benidorm Fest'

Mariano Regidor via Getty Images Rigoberta Bandini en el Tomavistas Festival en mayo de 2022.

Se acerca la segunda edición del Benidorm Fest. Los 15 candidatos a representar a España en Eurovisión que han sido seleccionados para este formato de RTVE se darán a conocer el próximo jueves 27 de octubre en un programa especial que se emitirá en La 1.

Coincidiendo con esta nueva entrega, Rigoberta Bandini, una de las favoritas de la anterior edición, se encuentra de promoción de su disco La Emperatriz. La catalana ha concedido una entrevista a en un podcast de la revista musical Jenesaispop en la que ha hablado de su paso por el certamen y de si le hubiera gustado alzarse como ganadora.

Publicidad

“Fue bonito entre los grupos, desde fuera era más bélico. El recuerdo es bonito y obviamente catapultó muchísimo el proyecto”, ha explicado. Sin embargo, no echa de menos haber ganado: “Si ya Benidorm me agobió, no sé si me veía hasta mayo con esa movida. Me saqué un peso de encima en muchos sentidos”.

Rememorando su experiencia, la cantante cuyo nombre real es Paula Ribó ha advertido a los candidatos de esta edición sobre las dificultades que conlleva. “Que se preparen para la presión mediática, los tiempos de televisión. También olvídate de ensayar y te van a tirar tus ideas por el suelo todo el rato”, ha señalado en tono crítico con la organización del Benidorm Fest.

Entre risas, Bandini ha seguido insistiendo en que se armen de paciencia para todo el proceso del Benidorm Fest y les ha mandado un consejo: “Que se tomen un diazepam antes de entrar”.

Esta no es la primera vez que Bandini habla tanto de la preselección española como de Eurovisión. De hecho, a pesar de ser una de las favoritas y que se llegase a hablar de timo cuando ganó Chanel, tras la actuación de la representante española en Turín no le faltaron halagos. “Su show era increíble y el nuestro habría funcionado de otra manera pero no creo que hubiésemos quedado tan bien, sinceramente. No pasa nada”, señaló entonces.

Publicidad