El Consejo General de Enfermería advierte: hay unas mascarillas muy de moda que son peligrosas

El Consejo General de Enfermería ha avisado de que las mascarillas transparentes de PVC que llevan ‘influencers’ y famosos no protegen contra el coronavirus y, por tanto, pueden suponer un riesgo para la salud.

“Estas mascarillas no están certificadas ni homologadas en España y no se recomienda su uso. A no ser que sea estrictamente necesario por motivos por los que las personas necesiten mostrar su expresividad y poder leer los labios”, ha dicho la enfermera del organismo, Guadalupe Fontán.

Para saber si la mascarilla es adecuada para combatir el virus, lo primero que se debe tener en cuenta es si cubre nariz, boca y mentón. Además, también es importante fijarse en la homologación: deben cumplir la especificación UNE 0065 o la normativa europea CWA 17553. En este punto hay que tener cuidado, ya que tiene que estar homologada específicamente como protector frente al Covid-19.