El Consejo más largo: UE, España, RUPs

A estas alturas de julio, la batalla sigue abierta. Pero quien no haya entendido todavía lo que está en juego (¡esos contumaces frugales, cómplices de la “noEuropa”!), es que no ha entendido nada. Ni de la naturaleza y alcance del proyecto europeo, ni de cuánto depende de la calidad, prontitud y eficacia de la respuesta para la recuperación del crédito de la UE ante una parte creciente de la ciudadanía europea propensa a la desafección o al euroescepticismo a base de acumular angustias y preocupaciones.

Cuando empezó la pandemia, muchos acudimos al esfuerzo -que entendimos necesario- de explicar la botella medio llena: los indicadores apuntaban que la UE había aprendido esta vez las lecciones de la pésima gestión de la Gran Recesión (¡“too little, too late”, y en la dirección equivocada!), para reaccionar ahora con suficiencia de recursos, inmediación y prontitud, y en la dirección correcta. Pero la procrastinación del Consejo Europeo -su tardanza en decidir, como penosa consecuencia de su división interna y de las contradicciones de intereses contrapuestos entre los distintos gobiernos de los EE.MM., está desinflando esperanzas. Y vaya si cunde el desaliento.

Y una última reflexión. Una crisis tan tremenda, que hasta hace tan poco nos hubiese parecido inimaginable, nos está dictando lecciones inapelables, de obligada lectura, a todos/as los ciudadanos/as europeas y a todos los gobiernos de los EE.MM. de la UE.

Nos enseña que la globalización no es una superstición, sino un escenario terminante para la entera humanidad, tan real como definitivo, tan cierto como e irreversible. Nos enseña que lo público es valioso, y que debemos preservarlo frente a quienes lo asaltan o erosionan so pretexto de mantras ideológicos que encubren un descarnado darwinismo social o una insolidaria y cruel apoteosis de la desigualdad y todas las injusticias sociales que de la desigualdad derivan. Con Presupuestos (y un MFF europeo) que garanticen la sostenibilidad de los servicios públicos que realizan los derechos fundamentales de titularidad universal (educación, salud, pensiones, servicios sociales), y muy particularmente de los prestacionales (los que requieren inversión en los pilares sociales). Financiando con dignidad la Sanidad. Y retribuyendo con justicia a sus profesionales. Y nos enseña también que vivimos en comunidad, que dependemos unos de otros, interconectados, que nos necesitamos, y que necesitamos también reglas para convivir con solidaridad y con plenitud humana. ¡Y nos enseña también, que, en la globalización, como nos recuerda el verso memorable de John Domme (“For whom the Bell tolls”), ya nadie es, nunca una isla!

Canarias es un ejemplo de esta retadora metáfora.