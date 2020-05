El Constitucional acuerda revisar las condenas por sedición a los líderes del "procés"

El Tribunal Constitucional (TC) ya ha abierto la vía para revisar la sentencia del “procés” al admitir a trámite por unanimidad los recursos interpuestos por nueve de los doce líderes independentistas condenados por el Supremo, pero rechaza por el momento dejar en suspenso las penas de prisión.

En su primer pleno no presencial de la historia, los magistrados han acordado revisar las sentencias de nueve de los condenados y solo faltan por admitir los recursos del líder de ERC, Oriol Junqueras, y del exconseller Raül Romeva, que no han estado sobre la mesa ya que recusaron a los doce miembros del tribunal y ello le impide tomar medidas en sus amparos hasta no resolver la recusación.

De esta forma, en una providencia el TC admite a trámite los recursos de los exconsellers Jordi Turull y Dolors Bassa, condenados a 12 años de prisión; de Josep Rull y Joaquim Forn (10 años y medio), de la expresidenta del Parlament Carme Forcadell (11 años y medio); del exlíder de la ANC Jordi Sànchez, y del presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ambos sentenciados a 9 años.

Eso si, en este momento el TC “no aprecia la urgencia excepcional” necesaria para suspender a estos siete las penas de prisión mientras resuelve sus recursos y ha acordado dar un plazo de tres días a la Fiscalía y a los recurrentes para que aleguen sobre esta petición, que se resolverá próximamente.