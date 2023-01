El Constitucional afronta 24 horas clave para elegir a su futuro presidente

Balaguer no pretende renunciar a su candidatura

Y aquí está la primera clave, porque los dos candidatos son progresistas y fuentes jurídicas consultadas por EFE señalan la necesidad de acudir al pleno con una candidatura de unidad y que, preferentemente, sea María Luisa Balaguer la que dé un paso al lado, algo que según las fuentes está lejos de suceder, porque la magistrada no tiene intención de renunciar a su candidatura.

El voto de Segoviano, clave para la presidencia

El voto de Segoviano es clave porque se da por hecho que los cuatro conservadores no votarán por Conde Pumpido por su cercanía con el PSOE tras ocho años como fiscal general durante la etapa de Rodríguez Zapatero como presidente del Gobierno, algo que este sector tiene muy presente.

De esta forma, habría un empate técnico en el Pleno —cinco a cinco—, que Segoviano resolvería con su voto, siempre y cuando no se alcancen ninguno de los dos escenarios previos: que Balaguer se retire o que la propia Segoviano anuncie ya en la reunión de su grupo a quién apoya, lo que dejaría a la catedrática sin opción alguna de presidir el tribunal.

Ricardo Enríquez apunta a la vicepresidencia

No se descarta que esta regla no escrita pueda quebrarse según se desarrollen los acontecimientos y que se de el caso de que haya un tándem de dos progresistas en la presidencia y vicepresidencia, un opción que, sin embargo, no desean ni progresistas ni conservadores.