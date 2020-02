El Constitucional anula la condena a Strawberry por humillar a víctimas del terrorismo en Twitter

En los tuits objeto de acusación aludió, entre otras personas, al funcionario de prisiones secuestrado por ETA José Antonio Ortega Lara -“habría que secuestrarle ahora”-, así como a los GRAPO, y afirmó: “El fascismo sin complejos de Esperanza Aguirre me hace añorar hasta los GRAPO”.

En relación con su caso, Strawberry ha mantenido que “esto ha sido una persecución política de libro, orquestada por el Ministerio de Interior”, como parte “de lo que llamó ‘las cloacas del Estado’”.

En ese sentido, ha recordado que él fue detenido “a 5 días de unas elecciones municipales que se presentaban poco propicias para el partido que gobernaba” y ha insistido en que “determinados ministros y fuerzas policiales utilizaron su poder para atacar a enemigos políticos”.

Strawberry ha afirmado que, no obstante, que vaticinaba este desenlace. “En ningún caso pensé que la máxima institución judicial española cometiera la torpeza de condenarme injustamente, porque eso no tiene cabida en el marco jurídico europeo y siempre he confiado en su buen hacer y en que deben acatar ese marco”, ha subrayado.

Lejos de sentirse “héroe” de ninguna lucha, el músico ha destacado más bien el “via crucis” que ha supuesto luchar por su inocencia.

“Me ha afectado profesionalmente el ser expuesto y señalado públicamente, por extensión también mi familia, mis amigos, mi trabajo y mi grupo”, ha afirmado, antes de referirse a las “calumnias e insultos” que recibió, por ejemplo, del dirigente de VOX Ortega Smith, quien se refirió a Def Con Dos como “pseudogrupo proetarra” cuando un concierto suyo en Madrid fue cancelado.

“Hay cosas muy difíciles de asumir y hay quien te deja de llamar porque se creen las noticias manipuladas”, ha insistido.