El contundente llamamiento a las urnas de Nagore Robles (con beso a Sandra Barneda incluido)

Este viernes, 26 de abril, se ha celebrado en varias partes del mundo el Día de la Visibilidad Lésbica y a dos días de las elecciones generales en España Nagore Robles ha usado su cuenta de Instagram para lanzar un poderoso mensaje a sus seguidores.

“Soy Nagore. Soy mujer y amo a otra mujer”, comienza el texto de la colaboradora de Supervivientes (Telecinco) junto a un foto en la que aparece besándose con su pareja, la presentadora Sandra Barneda.

“No es mi amiga, no es mi compañera de piso, no estoy enferma, no me hace falta una buena p*lla, no soy antinatural, no estoy en contra de la familia tradicional, no discrimino a los hombres, no busco provocar”, continúa.

Robles asegura en la red social que está enamorada de su novia, que son una familia y que se aman: “Y f*ollamos. Esto no debería sorprenderte y si lo hace tienes un problema. No quiero menos derechos que nadie, ni perder lo que tanto nos ha costado conseguir”.

En un segundo mensaje, la colaboradora prosigue con su argumento: “No voy a permitir que nos traten como ciudadanas de tercera, no voy a luchar solo por mí, sino por ti que estás al otro lado de la pantalla. Te tiendo mi mano para que caminemos y venzamos juntas, nos necesitamos unas a otras. No se lucha de forma individual, sino colectivamente”.

Y tras este discurso, Robles concluye su mensaje con un llamamiento: “Este domingo, no permitas que te invisibilicen y sal a votar”.