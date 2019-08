El recado de Piqué cuando le preguntan por Neymar tras el empate del Barça ante el Osasuna

Allí le han preguntado por el posible fichaje de Neymar, jugador del PSG, que regresaría al Barça, y Piqué no ha podido ser más directo: “A los jugadores no nos incumbe, hay mucha gente de por medio que está en medio de la operación. No sé ahora mismo cómo está, veremos si pasa o no pasa. Los jugadores que estamos aquí, el staff técnico y todos los involucrados tenemos que estar metidos en lo que está pasando aquí: un inicio que no esperábamos con varios puntos perdidos. Hay que centrarse en esto”.

Sobre el penalti que le han pitado, Piqué asegura que para él no fue mano.

“Los árbitros dijeron, a principio de año, que para que fuera mano una de las condiciones era la posición natural de la mano. Cuando saltas con el pie derecho arriba tienes que saltar con la mano un poco arriba, pero no estoy cubriendo ningún espacio de más, si no me da en la mano me da en la cara. La otra condición era la distancia con la pelota, él le da y tengo la mano a centímetros, no me da tiempo a reaccionar. Para mí, en el campo y ahora viéndola en la repetición, no es penalti. Hay veces que da la sensación que tenemos que cortarnos las dos manos”.

El PSG: “Por ahora” no hay acuerdo

El París Saint-Germain, por su parte, ha asegurado por boca de su director deportivo, Leonardo, que “hasta el momento” no ha habido un acuerdo con el Barcelona por el brasileño Neymar, aunque no descarta que se alcance antes del final del mercado de fichajes, el próximo lunes.



En declaraciones a la prensa tras el partido anoche del PSG en Metz (0-2), Leonardo reconoció que la primera oferta oficial del Barça por Neymar llegó el 27 de agosto y no satisfizo a los parisinos, así que la eventual salida del delantero “depende del Barcelona”.



“A esta hora, no hay acuerdo. Nuestra posición siempre ha sido clara para todas las personas implicadas en la negociación. El Barcelona siempre ha sabido lo que queríamos”, subrayó Leonardo.



También admitió implícitamente que Neymar sigue queriendo marcharse -“su posición siempre ha sido clara”-, pero que no lo hará si la oferta no convence al PSG, con quien tiene contrato en vigor.



Leonardo consideró que ningún club tiene suficiente dinero para comprar a Neymar, y como además el cierre del mercado está a la vuelta de la esquina, los parisinos están abiertos a recibir jugadores a cambio en la transacción.



“Siempre hemos intentado tener en los efectivos de los otros equipos a algunos jugadores que podían entrar en la negociación”, manifestó, en declaraciones recogidas por “Le Parisien”.



Y también reconoció que a día de hoy las relaciones con Neymar son “complicadas” porque “quedan cosas por arreglar”, lo que hace el PSG siga dispuesto a desprenderse del jugador, mientras se cumplan sus condiciones.