El coronavirus en la economía española: un efecto en cadena

Artit Aungpraphapornchai via Getty Images

Estamos en un escenario complicado. Esta es la realidad que arroja nuestro planeta en estos momentos. La incapacidad de hacer nada ante este brote vírico sigue resquebrajando la mente de nuestros gobernantes, incapaces de contener un escenario que, ya de por sí, no sabemos cómo reaccionará con el paso de los días. Aun más importante que la economía es frenar la curva de contagio. Si tenemos que destacar una prioridad en estos momentos, esta prioridad es contener y frenar la curva de contagio. Pues, como veremos, este es el inicio de toda recuperación posible.

Una espantada que llamó a la acción inmediata a los reguladores, paralizando, de inmediato, los cortos, como hizo la CNMV en España, así como suspendiendo, en determinadas situaciones, la cotización de forma temporal. Y es que, pese a que no estemos hablando de mercados en este artículo, el miedo es una realidad en estos momentos. Y la incertidumbre, tanto económica como, aún peor, sanitaria, está provocando el desasosiego permanente de la sociedad civil. Y es que, las bolsas, para eso precisamente, reflejan muy bien ese miedo en los índices de volatilidad; lo que, para más inri, se le denomina índice del miedo.

Las cifras de contagio de coronavirus a nivel global no dejan de dispararse. Estamos hablando de una Europa que, de acuerdo con las estadísticas, se ha convertido en el epicentro mundial de la pandemia. Una situación que, por ahora y mientras Estados Unidos siga sin superar a Italia, pone en una situación preocupante a todos los países europeos. Unos países que siguen anunciando medidas para relajar la alterada situación económica que viven.

En primer lugar, debemos saber que las pérdidas en materia económica, salvo excepciones, van a depender del tiempo que se prolongue el contagio. Debemos saber, antes de nada, que mientras el contagio siga presente en las calles, la paralización de la actividad económica y el confinamiento general seguirá siendo la principal medida adoptada por los gobiernos para controlar la situación. Es decir, grosso modo, mientras siga habiendo contagios, los negocios seguirán con la persiana echada. Por esto, frenar el contagio es de imperativa necesidad para reanudar la actividad económica.

En segundo lugar, y no menos importante. Cada día que pasa es un día perdido para la producción en nuestro país. Es decir, en otras palabras, cada día que no producimos es un día perdido de crecimiento para nuestro PIB, así como de ingresos para nuestras empresas. Por esta razón, si no frenamos el contagio y las empresas siguen cerradas durante un proceso prolongado en el tiempo, las pérdidas, acumulativas si cabe, seguirán ensanchando esa bola de nieve. Una bola de nieve que, dependiendo del tamaño de esta, tendrá un mayor o menor efecto en la reanudación de la actividad económica.

Es aquí donde meto las medidas del Gobierno y por lo que, en tercer lugar, hablaremos de las decisiones que ha adoptado la ejecutiva. Debemos recordar que lo más importante para estas empresas, además de frenar el contagio y que puedan abrir, es que puedan amortiguar todas las pérdidas de tal forma que, de prolongarse la situación en el medio plazo, estas puedan seguir sosteniendo sus costes mínimos, evitando el cierre de estas a toda costa y, por ende, la pérdida de capacidad productiva que esto supone.

Es decir, con esa flexibilidad evitaríamos, precisamente, la consolidación de pérdidas a la que tanta alusión hace el Fondo Monetario Internacional (FMI). Una consolidación de pérdidas que solo se harán efectivas cuando los negocios echen el cierre definitivamente y las suspensiones de contratación, así como la actividad del negocio, se extingan definitivamente. Solo así, las pérdidas para la economía se harán efectivas y podremos aproximarnos a la situación que presentaba el escenario en 2008, cuando la crisis financiera.