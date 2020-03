El coronavirus, marcando las diferencias para bien y para mal

La sanidad española es séptima en el ranking de países con mejor sanidad del mundo (Healthcare rankings, OMS), con Reino Unido en un puesto dieciocho que se me antoja altísimo.

Las diferencias aparte de un puesto en el ranking más alto, son la calidad de las instalaciones y los servicios que para los que hemos usado ambos sistemas, nos parece se decanta y mucho por el sistema español.

El sector público y la red familiar nos educa y cuida a los niños y ahora los que nos curarán de este virus son unos hospitales con trabajadores que tendrán que cancelar vacaciones por decisión de los que mandan… que son los políticos esos que podían a veces decidir más rápido y mejor.

En España por lo menos hay decisiones ejecutivas tajantes, pero en Reino Unido, Boris sigue a lo suyo, y en ciertas de sus comparecencias parece más el líder de un país de esos de futuros distópicos, en los que dicen cosas como “you could take it on the chin, take it all in one go and allow the disease, as it were, to move through the population, without taking as many draconian measures”.

Esto en cristiano viene a decir que, en vez de tomar medidas draconianas, se podría aceptar el golpe, y permitir que el virus se mueva... que sea lo que dios o los druidas quieran.

Boris hablaba de un balance entre una posición y la otra, un “ni chicha ni limoná”, ni viendo que el resto del mundo, menos su colega Trump, se lo toman en serio.

Podría entrar a valorar desde mi punto de vista como esta posición podría ser tomada como un capítulo más dentro de su carrera al liberalismo no solo en los mercados, pero incluyendo en la coctelera la sanidad y la ingeniería social. ¿Lo que el mercado no logra, que lo solucione el coronavirus?

Hasta ahora la diferencia sale en positivo para nuestro país, pero hay varios aspectos que pueden valorarse como áreas en los que deberíamos trabajar para lograr que nuestro sector productivo se modernice y copie en lo bueno a Reino Unido.

El trabajar desde casa, ese gran extraño en España y del que se desconfía, lo disfrutamos muchos emigrantes en el resto de Europa y creemos que debería estar ya establecido como una opción real, en aquellas ocasiones que los necesiten por problemas familiares, o simplemente por la no necesidad de desplazarte a una oficina para el único beneficio de que el jefe te vea la cara.