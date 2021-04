El corresponsal de Antena 3 en Estados Unidos publica la imagen que todos deseamos pubilcar

He venido a la Casa Blanca a liberarme de la mascarilla en exteriores.

He seguido las normas y lo sigo haciendo: como hace dos semanas de mi 2ª dosis, la dejo para cuando esté en interiores, tenga a mucha gente alrededor o crea que los demás están más cómodos si me ven con ella. pic.twitter.com/G7vf78kkFS