El corte de Gemma Nierga a Garriga que pone patas arriba Twitter: 2.500 'me gusta' en una hora

“Igual que han incrementado las violaciones, los ataques de violencia intrafamiliar... eso es una realidad, pero no tiene nada que ver con los colectivos”, ha insistido Garriga.

“Pero, en cambio, cuando le he dicho que han aumentado las agresiones homófobas sí lo reconoce, sí acepta este datos de los Mossos, a un colectivo”, ha replicado la periodista.

Todo ha ocurrido después de que el dirigente del partido de Santiago Abascal asegurase que no reconoce al colectivo LGTBI. “Yo reconozco a la persona, sea homosexual, heterosexual o lo que sea”, ha comenzado diciendo el político.

Garriga (Vox): No reconozco al colectivo LGTBI, no hay que colectivizar a las personas. @GemmaNierga : Entonces ¿Por qué no hace usted lo mismo con los inmigrantes? ¿Por qué no los personaliza y los trata como colectivo? Así se desmonta desde el periodismo a la extrema derecha pic.twitter.com/XvtMUUoZd8

“Es un colectivo que ha sido agredido en un porcentaje mucho mayor”, ha repetido Nierga, que ha provocado la respuesta del político: ”¿Por qué hay que colectivizar?”

“Para defenderles, para protegerles”, ha cortado la presentadora. “Eso es un mantra, eso es falso, es un mantra que ha impuesto la izquierda”, ha repetido Garriga.

Y Nierga ha contraatacado: “Entonces, ¿por qué no hace lo mismo con los inmigrantes? ¿Por qué no los personaliza? ¿Por qué los trata como colectivo?”

El político ha negado eso, pero la periodista le ha zanjado: “Bueno, antes me ha dado datos del colectivo de inmigrantes ilegales”. Garriga se ha intentado defender: “Y también le he hablado del porcentaje de españoles y no estoy colectivizando, estoy hablando de datos estadísticos”.

″¿Osea usted cree que no me ha hablado durante la entrevista del colectivo de inmigrantes ilegales? ¿Por qué no los individualiza y los personaliza?”, ha querido saber la presentadora.

Garriga ha vuelto a decir en ese punto que Vox no colectiviza y que está en contra de eso.

El momento lo ha subido a Twitter el usuario Miquel Ramos y acumulaba en una hora más de 2.500 ‘me gusta’ y ha provocado reacciones como estas: