El corte de la madre de un colaborador de 'Sálvame' a Paz Padilla tras una pregunta sobre sus hijos gays

La presentadora le dijo que se imaginaba que “tener a tres hijos gays no es fácil, porque ya es complicada la educación de un hijo” y le preguntó si acudió a alguien y si se había planteado miles de cosas.

La madre de Miguel Frigenti padece espina bífida y crió a sus tres hijos: "No ha sido difícil, para mí el tema gay está sobredimensionando, es su libertad en la vida, su felicidad" ❤️ https://t.co/btxz9yJin4

“Para mí el tema gay está sobredimensionado, no es nada. Es como el que es vegetariano y no quiere comer carne, es su libertad en la vida y cómo elegir su felicidad. Considero que ningún profesional me tiene que preparar para nada”, respondió Marisa.

La madre dejó una última frase que provocó los aplausos del resto de colaboradores: “No he educado a tres hijos gays, he educado a mis hijos”.

En Twitter también tuvo mucha difusión. Un usuario la compartió y ya ha superado los 1.700 me gusta.