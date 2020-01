El corte de Óscar Casas, hermano de Mario Casas, a una reportera tras esta pregunta sobre Blanca Suárez

Óscar Casas, hermano de Mario Casas, estuvo este jueves en la gala de los premios Feroz. El joven actor estaba nominado a mejor actor de reparto por su papel en la serie Instinto, de Movistar.

Durante su paso por la alfombra roja, Casas atendió a los medios de comunicación, que poco a poco le fueron preguntando por la vida privada de su hermano Mario.

Mario Casas y Blanca Suárez han sido noticia estos meses después de que los medios especializados anunciasen su ruptura. Además, este miércoles, la revista Diez Minutos ha publicado en su portada una foto de la actriz besándose con el actor Javier Rey, protagonista de Fariña.

“Ahora que hablamos de Mario, no sé si has visto esta semana una revista en la que Blanca Suárez salía con Javier Rey. No sé si has hablado con tu hermano de esto...”, ha querido saber la reportera.

″¿Por qué me preguntáis a mí estas cosas? De estas cosas a mí no me habléis, son personas distintas, son otras vidas...”, ha asegurado el hermano de Mario Casas.

″¿Sigues manteniendo la relación con ella?”, ha insistido la periodista. “Chicos, de verdad, dejemos de hablar de esto...”, ha respondido el actor.