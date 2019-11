El corte de Pablo López tras esta pregunta sobre Albert Rivera y Malú

El cumpleaños de Albert Rivera, que hace unos días cumplió 40 años, sigue dando que hablar. La dimisión del exlíder de Ciudadanos y su escapada —y pillada— con Malú en un bar de carretera ha puesto a Rivera en el foco de los medios de comunicación.

Ahora le ha tocado el turno al cantante Pablo López, amigo personal de Malú tras el paso de ambos por La Voz, el exitoso programa musical que en España han dado Telecinco y Antena 3.

Los medios le han preguntado a López si había acudido al cumpleaños de Rivera, que ha celebrado con miembros de su partido en la casa que comparte con Malú. “Llevo fuera de España un mes, acabo de aterrizar de Los Ángeles y no me he enterado de nada. De hecho aprovecho para felicitarlo porque no lo sabía. Soy pésimo para esas cosas”, ha dicho entre risas.

Pero ahí no ha quedado la cosa, los medios han querido saber los pormenores de su relación de amistad con Malú. “Y esto es cuando empieza a parecerme extraño porque yo hago canciones y no sé de lo que me estás hablando. Lo siento”, ha dicho de nuevo sin perder la sonrisa.